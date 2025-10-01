Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Luxoft varía de CA$94.7K por year para L2 a CA$109K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$95.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Compensación Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Regular Software Engineer CA$94.7K CA$94.7K CA$0 CA$0 L3 Senior Software Engineer CA$109K CA$109K CA$0 CA$0 L4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 3 Más Niveles

CA$226K Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42,360+ (a veces CA$423,600+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CAD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Luxoft ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título