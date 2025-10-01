Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Bucharest Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area en Luxoft varía de RON 93.2K por year para L1 a RON 296K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Bucharest Metropolitan Area totaliza RON 141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( RON ) Base | Acciones (año) | Bono

