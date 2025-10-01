Directorio de Empresas
Luxoft
Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Bucharest Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area en Luxoft varía de RON 93.2K por year para L1 a RON 296K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Bucharest Metropolitan Area totaliza RON 141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Bucharest Metropolitan Area está en una compensación total anual de RON 295,833. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area es RON 141,485.

