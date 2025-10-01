La compensación de Diseñador de Producto in Berlin Metropolitan Region en Luxoft totaliza €49.9K por year para L2. El paquete de compensación mediano year in Berlin Metropolitan Region totaliza €52.4K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título