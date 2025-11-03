Directorio de Empresas
Luminar Technologies
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Luminar Technologies Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Luminar Technologies varía de $151K a $211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luminar Technologies. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$162K - $191K
United States
Rango Común
Rango Posible
$151K$162K$191K$211K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Luminar Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Luminar Technologies in United States está en una compensación total anual de $210,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luminar Technologies para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $151,200.

Otros Recursos