Lumentum
Lumentum Ingeniero Óptico Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$204K - $241K
United States
Rango Común
Rango Posible
$191K$204K$241K$266K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Óptico en Lumentum in United States está en una compensación total anual de $265,590. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lumentum para el puesto de Ingeniero Óptico in United States es $190,680.

