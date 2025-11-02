Directorio de Empresas
Lumentum
Lumentum Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Canada en Lumentum varía de CA$66.4K a CA$94.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Lumentum in Canada está en una compensación total anual de CA$94,208. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lumentum para el puesto de Analista de Datos in Canada es CA$66,355.

