Luma AI
Luma AI Salarios

El salario de Luma AI varía de $53,560 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $150,750 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Luma AI. Última actualización: 11/26/2025

Analista de Datos
$53.6K
Ingeniero de Software
$151K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Luma AI es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luma AI es $102,155.

