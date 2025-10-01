La compensación de Ingeniero de Software in Salt Lake City Greater Area en Lucid varía de $102K por year para Software Engineer 1 a $219K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Salt Lake City Greater Area totaliza $135K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lucid. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Lucid, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
