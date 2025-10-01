Directorio de Empresas
Lucid
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Diseñador de Producto Salarios en Salt Lake City Greater Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in Salt Lake City Greater Area en Lucid totaliza $137K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lucid. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total por año
$137K
Nivel
II
Base
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lucid?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lucid, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Lucid in Salt Lake City Greater Area está en una compensación total anual de $218,970. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lucid para el puesto de Diseñador de Producto in Salt Lake City Greater Area es $120,500.

