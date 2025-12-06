Directorio de Empresas
Lotte
Lotte Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Korea, South en Lotte varía de ₩63.36M a ₩90.08M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lotte. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Rango Común
Rango Posible
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Lotte?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Lotte in Korea, South está en una compensación total anual de ₩90,081,353. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lotte para el puesto de Diseñador de Producto in Korea, South es ₩63,362,307.

