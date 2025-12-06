Directorio de Empresas
Logitech
Logitech Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en Logitech varía de $88.3K a $129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$101K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$88.3K$101K$116K$129K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en Logitech in United States está en una compensación total anual de $128,620. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Investigador de UX in United States es $88,290.

