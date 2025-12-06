Directorio de Empresas
Logitech
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Logitech Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Logitech varía de ₹5.45M a ₹7.74M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$70.5K - $83.5K
India
Rango Común
Rango Posible
$62.1K$70.5K$83.5K$88.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Logitech está en una compensación total anual de ₹7,744,035. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Analista de Ciberseguridad es ₹5,454,494.

Otros Recursos

