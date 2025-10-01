La compensación de Ingeniero Mecánico in Greater Taipei Area en Logitech varía de NT$1.74M por year para I3 a NT$2.57M por year para I4. El paquete de compensación mediano year in Greater Taipei Area totaliza NT$1.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)