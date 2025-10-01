Directorio de Empresas
Logitech
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

  • Greater Taipei Area

Logitech Ingeniero Mecánico Salarios en Greater Taipei Area

La compensación de Ingeniero Mecánico in Greater Taipei Area en Logitech varía de NT$1.74M por year para I3 a NT$2.57M por year para I4. El paquete de compensación mediano year in Greater Taipei Area totaliza NT$1.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Mecánico at Logitech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$3,215,277. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Ingeniero Mecánico role in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

