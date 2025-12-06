Directorio de Empresas
Logitech
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

Logitech Legal Salarios

La compensación total promedio de Legal in United States en Logitech varía de $219K a $311K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$248K - $294K
United States
Rango Común
Rango Posible
$219K$248K$294K$311K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Logitech in United States está en una compensación total anual de $310,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Legal in United States es $218,700.

