Loggi
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Sao Paulo

Loggi Ingeniero de Software Salarios en Greater Sao Paulo

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo en Loggi totaliza R$152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Loggi. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$152K
Nivel
L3
Base
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Loggi?

R$880K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Loggi in Greater Sao Paulo está en una compensación total anual de R$302,208. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Loggi para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo es R$162,485.

