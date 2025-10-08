Directorio de Empresas
Licious
Licious Ingeniero de Software Backend Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in India en Licious totaliza ₹4.68M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Licious. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹4.68M
Nivel
Software Development Engineer 3
Base
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Licious?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Licious in India está en una compensación total anual de ₹5,008,476. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Licious para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹4,643,116.

