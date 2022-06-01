Liberty Tax Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Liberty Tax varía de $26,388 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $51,000 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Liberty Tax. Última actualización: 9/9/2025

Contador
$26.4K
Asistente Administrativo
$31.4K
Gerente de Operaciones de Negocio
$51K

Tecnólogo de la Información (TI)
$36.7K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Liberty Tax es Gerente de Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $51,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Liberty Tax es $34,024.

