Levi's Salarios

El salario de Levi's varía de $25,761 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el extremo inferior a $211,050 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Levi's. Última actualización: 10/21/2025

Contador
$155K
Científico de Datos
$51.6K
Marketing
$71.4K

Diseñador de Producto
$151K
Gerente de Producto
$211K
Ingeniero de Software
$36.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.7K
Capitalista de Riesgo
$25.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Levi's es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Levi's es $71,011.

