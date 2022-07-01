Directorio de Empresas
LevelTen Energy
LevelTen Energy Salarios

El salario de LevelTen Energy varía de $222,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $241,200 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LevelTen Energy. Última actualización: 10/21/2025

Ingeniero de Software
Median $222K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
$239K
Gerente de Programa Técnico
$241K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en LevelTen Energy es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LevelTen Energy es $238,800.

