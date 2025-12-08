Directorio de Empresas
Level Home
Level Home Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Canada en Level Home varía de CA$55.8K a CA$78.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Level Home. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$43.9K - $51K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$40.5K$43.9K$51K$56.8K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Level Home, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Level Home in Canada está en una compensación total anual de CA$78,108. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Level Home para el puesto de Gerente de Proyecto in Canada es CA$55,791.

Otros Recursos

