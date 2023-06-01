Directorio de Empresas
Let's Highlight
Let's Highlight Salarios

El salario de Let's Highlight varía de $112,200 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $248,750 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Let's Highlight. Última actualización: 11/26/2025

Gerente de Producto
$249K
Ingeniero de Software
$112K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Let's Highlight es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $248,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Let's Highlight es $180,475.

Otros Recursos

