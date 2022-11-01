Directorio de Empresas
Lessen
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Lessen Salarios

El salario de Lessen varía de $119,400 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $298,500 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lessen. Última actualización: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $125K
Analista de Negocios
$129K
Diseñador de Producto
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Producto
$177K
Gerente de Ingeniería de Software
$299K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Lessen es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lessen es $129,350.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lessen

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Spotify
  • Tesla
  • Uber
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos