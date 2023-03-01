Leroy Merlin Salarios

El rango de salarios de Leroy Merlin oscila entre $13,127 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $114,425 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leroy Merlin . Última actualización: 8/13/2025