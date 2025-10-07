Leidos Cloud Security Architect Salarios

La compensación de Cloud Security Architect in United States en Leidos varía de $74K por year para T1 a $177K por year para T5. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono T1 $74K $73.3K $333 $333 T2 $ -- $ -- $ -- $ -- T3 $125K $125K $0 $0 T4 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Leidos ?

