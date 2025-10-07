La compensación de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in United States en Leidos totaliza $84.8K por year para T1. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $80K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
T1
$84.8K
$84.8K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***