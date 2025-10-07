Directorio de Empresas
Leidos
Leidos Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Leidos varía de $84.4K por year para T1 a $233K por year para T6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $98K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
T1
(Nivel de Entrada)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Leidos?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Leidos in United States está en una compensación total anual de $233,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leidos para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $98,000.

