Leia Salarios

El salario de Leia varía de $98,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $228,850 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leia . Última actualización: 9/8/2025