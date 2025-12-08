Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Ventas in United States en Legends varía de $25.2K a $34.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legends. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$27.3K - $32.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$25.2K$27.3K$32.4K$34.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Legends?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Legends in United States está en una compensación total anual de $34,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Legends para el puesto de Ventas in United States es $25,200.

