La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Legends varía de $51.7K a $75K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legends. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $58.6K - $68K United States Rango Común Rango Posible $51.7K $58.6K $68K $75K Rango Común Rango Posible

