Legato Health Technologies Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in India en Legato Health Technologies varía de ₹2.64M a ₹3.75M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legato Health Technologies. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $34K - $38.7K India Rango Común Rango Posible $30.1K $34K $38.7K $42.7K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa contribuciones en Legato Health Technologies para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Legato Health Technologies ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Programa ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.