Leapwork Salarios

El rango de salarios de Leapwork oscila entre $77,028 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $134,712 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapwork. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Diseñador de Producto
$77.5K
Gerente de Producto
$78K
Ventas
$135K

Ingeniero de Software
$77K
Preguntas Frecuentes

