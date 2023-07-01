Leapfin Salarios

El salario de Leapfin varía de $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $195,975 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapfin . Última actualización: 9/14/2025