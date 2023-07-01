Leapfin Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Leapfin varía de $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $195,975 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapfin. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Marketing
$196K
Gerente de Producto
$126K
Ventas
$101K

Ingeniero de Software
$119K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Leapfin es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,975. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Leapfin es $122,513.

Otros Recursos