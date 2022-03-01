Directorio de Empresas
LeanIX
LeanIX Salarios

El salario de LeanIX varía de $57,897 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $101,654 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeanIX. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.4K
Consultor de Gestión
Median $102K
Tecnólogo de la Información (TI)
$69.3K

Diseñador de Producto
$57.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.2K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en LeanIX es Consultor de Gestión con una compensación total anual de $101,654. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LeanIX es $69,396.

