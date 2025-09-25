Directorio de Empresas
Lazer Technologies
Lazer Technologies Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Lazer Technologies totaliza CA$203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lazer Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$203K
Nivel
Senior
Base
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lazer Technologies?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lazer Technologies

