La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en Lattice totaliza $247K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $234K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lattice. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$247K
$230K
$17.5K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Lattice, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
3 years post-termination exercise window.