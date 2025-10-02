Directorio de Empresas
Lam Research
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • India

Lam Research Ingeniero de Software Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Lam Research totaliza ₹2.06M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.06M
Nivel
L2
Base
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Lam Research?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas frecuentes

Lam Research in India의 Ingeniero de Software에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹5,426,508입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Lam Research의 Ingeniero de Software 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹2,547,353입니다.

Otros Recursos