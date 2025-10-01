Directorio de Empresas
Lam Research
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Eléctrico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Eléctrico

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Ingeniero Eléctrico Salarios en San Francisco Bay Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$120K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$104K$120K$140K$149K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Ingeniero Eléctrico contribucione en Lam Research para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Eléctrico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Eléctrico at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $148,941. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Ingeniero Eléctrico role in San Francisco Bay Area is $104,386.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lam Research

Empresas Relacionadas

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos