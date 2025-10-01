Directorio de Empresas
Kyriba
Kyriba Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Kyriba totaliza PLN 253K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyriba. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 253K
Nivel
L3
Base
PLN 253K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kyriba?

PLN 601K

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Ingeniero de Software na Kyriba in Warsaw Metropolitan Area é uma remuneração total anual de PLN 350,527. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kyriba para a função de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 253,419.

