La compensación de Ingeniero de Software in United States en Kyndryl varía de $128K por year para Band 6 a $193K por year para Band 9. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $122K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título