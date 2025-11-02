Directorio de Empresas
Kroll
Kroll Contador Salarios

El paquete de compensación mediano de Contador in United States en Kroll totaliza $155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kroll. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Total por año
$155K
Nivel
L4
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
8 Años
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Kroll in United States está en una compensación total anual de $265,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kroll para el puesto de Contador in United States es $140,000.

