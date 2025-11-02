Directorio de Empresas
KPS Capital Partners
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

KPS Capital Partners Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en KPS Capital Partners varía de $121K a $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPS Capital Partners. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$129K - $156K
United States
Rango Común
Rango Posible
$121K$129K$156K$165K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa Técnico contribuciones en KPS Capital Partners para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en KPS Capital Partners?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en KPS Capital Partners in United States está en una compensación total anual de $164,720. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en KPS Capital Partners para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $120,700.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para KPS Capital Partners

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Snap
  • Coinbase
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos