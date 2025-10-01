Directorio de Empresas
KPN
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Amsterdam Area

KPN Científico de Datos Salarios en Greater Amsterdam Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Amsterdam Area en KPN totaliza €58.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€58.5K
Nivel
hidden
Base
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en KPN?

€142K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26,670+ (a veces €266,700+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Científico de Datos ve společnosti KPN in Greater Amsterdam Area představuje roční celkovou odměnu €74,210. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KPN pro pozici Científico de Datos in Greater Amsterdam Area je €58,474.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para KPN

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • DoorDash
  • Lyft
  • Stripe
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos