Knoema Salarios

El rango de salarios de Knoema oscila entre $87,560 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $318,400 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Knoema. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Científico de Datos
$201K
Diseñador de Producto
$87.6K
Ventas
$318K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Knoema is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $318,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Knoema is $201,000.

