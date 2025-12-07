Directorio de Empresas
Keyfactor
Keyfactor Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Keyfactor varía de $119K a $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Keyfactor. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $160K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$136K$160K$170K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Keyfactor?

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Keyfactor in United States está en una compensación total anual de $169,650. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Keyfactor para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $118,900.

