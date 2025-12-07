Directorio de Empresas
Kelso & Company
Kelso & Company Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Kelso & Company varía de ₹1.2M a ₹1.68M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kelso & Company. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$14.8K - $17.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Kelso & Company?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kelso & Company in India está en una compensación total anual de ₹1,683,069. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kelso & Company para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,202,192.

Otros Recursos

