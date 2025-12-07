Kelso & Company Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Kelso & Company varía de ₹1.2M a ₹1.68M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kelso & Company. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $14.8K - $17.2K India Rango Común Rango Posible $13.7K $14.8K $17.2K $19.2K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software contribuciones en Kelso & Company para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Kelso & Company ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.