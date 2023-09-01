KBTG Salarios

El rango de salarios de KBTG oscila entre $10,841 en compensación total por año para un Investigador de Experiencia de Usuario en el extremo inferior y $44,087 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KBTG . Última actualización: 8/19/2025