Katapult Salarios

El salario de Katapult varía de $44,428 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $214,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Katapult. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Gerente de Ciencia de Datos
$214K
Científico de Datos
$197K
Diseñador de Producto
$99.5K

Ingeniero de Software
$44.4K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Katapult es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $214,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Katapult es $148,255.

