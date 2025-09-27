Directorio de Empresas
Kasasa
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Kasasa Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Kasasa totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kasasa. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Kasasa
Software Engineer
Boca Raton, FL
Total por año
$120K
Nivel
Senior Software Engineer
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Kasasa?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kasasa in United States está en una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kasasa para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $120,000.

