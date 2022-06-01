Directorio de Empresas
KAR Global
KAR Global Salarios

El rango de salarios de KAR Global oscila entre $73,365 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $225,120 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KAR Global. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $115K
Gerente de Producto
Median $96.4K
Científico de Datos
$101K

Tecnólogo de la Información (TI)
$73.4K
Diseñador de Producto
$116K
Gerente de Ingeniería de Software
$225K
Gerente de Programa Técnico
$141K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en KAR Global es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $225,120. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KAR Global es $115,000.

