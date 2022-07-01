JW Player Salarios

El rango de salarios de JW Player oscila entre $78,712 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $321,600 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de JW Player . Última actualización: 8/16/2025