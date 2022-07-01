Directorio de Empresas
JW Player
JW Player Salarios

El rango de salarios de JW Player oscila entre $78,712 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $321,600 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de JW Player. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$322K
Científico de Datos
$86K
Marketing
$84.6K

Diseñador de Producto
$128K
Gerente de Producto
$164K
Reclutador
$104K
Ventas
$271K
Ingeniero de Software
$78.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$204K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en JW Player es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $321,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en JW Player es $128,380.

